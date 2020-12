Recovery: M5s, a Meloni interessa solo dei "Fratelli d'Ungheria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per coerenza, dovrebbero cambiare nome: da Fratelli d'Italia a Fratelli d'Ungheria. Sì, perché Meloni e Co mentre tacciono oggi sulla vittoria ottenuta in Europa da Conte nell'ottenere i 209 miliardi del Recovery fund per l'Italia, continuano a dedicarsi agli 'amici ungheresi e polacchi per la loro battaglia di libertà' sullo stato di diritto". E' quanto si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook del Movimento cinque stelle. "Tra l'altro lo stato di diritto in Europa permane ma dovrà essere accertato dalla Corte di Giustizia europea. E' il primo ministro olandese, Mark Rutte, ad affermarlo per primo spiegando che Ungheria e Polonia 'non erano contente del meccanismo concordato' sullo stato di diritto 'e volevano cambiarlo. Questo non è successo'. Alla Meloni non resta che festeggiare, inutilmente, per i fratelli ungheresi. Non una parola per i fratelli italiani che hanno ottenuto 209 miliardi per uscire dall'emergenza. Ma ormai è chiaro: a Giorgia Meloni interessa solo dei fratelli d'Ungheria", conclude il post. (Rin)