Inps: Durigon (Lega), sbaglia ma obbliga cittadini a pagare, pronta interrogazione

- L'Inps commette "l'ennesimo errore, si scusa anche, ma a pagare sono solo pensionati, disoccupati e lavoratori in cassa integrazione". Lo sottolinea in una nota il deputato Claudio Durigon, responsabile del dipartimento Lavoro della Lega. "In migliaia infatti - spiega - si sono visti recapitare notifiche da parte dell'Inps che chiede di rifare la dichiarazione dei redditi perché 'le somme certificate non corrispondono a quelle erogate o trattenute nel 2019'. Su questa vicenda assurda presenterò a breve un'interrogazione. Non possiamo accettare per un grossolano errore dell'Inps i cittadini siano costretti a ripresentare la Certificazione unica 2020, con il ravvedimento operoso che prevede una sanzione di 25 euro visto che i termini sono scaduti. Non solo: se infatti oltre al ritardo ci dovesse essere anche un versamento tardivo delle imposte, si dovrà pagare, in aggiunta, anche la sanzione per omesso versamento. Una vergogna aggravata dal momento difficilissimo che sta attraversando il Paese".(Com)