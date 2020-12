Bolivia: magistratura lascia cadere denuncia per terrorismo contro Evo Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imputazione faceva riferimento all'inchiesta avviata a partire dal rinvenimento di una registrazione telefonica attribuita all'ex presidente dove si incitava a bloccare gli approvvigionamenti delle città nel contesto del conflitto politico e sociale scaturito dall'annullamento del risultato delle elezioni di ottobre. "In base al risultato dell'indagine si è evidenziato che Morales avrebbe ordinato al dirigente sindacale Faustino Yucra di commettere atti illeciti durante i fatti violenti occorsi nel paese a partire dal 10 novembre del 2019", affermava la magistratura in riferimento alla data in cui il leader del Mas annunciò le sue dimissioni. La Procura basava l'imputazione su una perizia forense che aveva riscontrato "un'alta probabilità di identificazione della voce del signor Evo Morales Ayma". (segue) (Brb)