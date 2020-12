Decreto Ristori: Meloni, grazie a Fd'I prorogata di 6 mesi Golden power a difesa asset strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rivendica che grazie al suo partito "verrà inserita nel decreto Ristori la proroga di 6 mesi del 'Golden power', lo strumento che permette di difendere le imprese strategiche italiane dalle scalate ostili e dall'azione predatoria di altre nazioni, anche europee". In una nota la leader Fd'I spiega: "Da patrioti non abbasseremo mai la guardia sulla tutela dei nostri asset e delle nostre aziende che operano nei settori strategici, dalle banche alle telecomunicazioni. E' una battaglia cruciale per il futuro del tessuto industriale e produttivo dell'Italia, che portiamo avanti da sempre e che continueremo a condurre ad ogni livello".(Com)