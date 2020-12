Imprese: Leonardo, 200 milioni di euro di finanziamento per sviluppo tecnologico dalla Bei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno firmato oggi un contratto di finanziamento per 200 milioni di euro. Lo riferisce un comunicato stampa di Leonardo. Il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d’investimento previsti nel piano industriale del gruppo assicurando, in un generale contesto di emergenza causato dal Covid-19, un incremento del supporto concesso dalla Bei agli investimenti inclusi nel progetto di finanziamento sottoscritto il 29 novembre 2018, portando così la quota finanziata da 300 milioni di euro a 500 milioni di euro. “Questo ulteriore finanziamento è, in questo momento, un contributo importante per sostenere lo sviluppo di prodotti e tecnologie sempre più innovativi volti ad incrementare l’efficienza dei nostri stabilimenti, ottimizzare gli assetti di produzione e rafforzare la nostra competitività nel settore”, ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Gli investimenti operati da Leonardo rispondono pienamente ai criteri di intervento della Bei volti a sostenere lo sviluppo di prodotti e soluzioni di cyber security e di advanced manufacturing nonché di tecnologie innovative che, attraverso requisiti di maggior leggerezza e minori consumi, permettano la diminuzione di emissioni inquinanti. Si tratta della terza operazione realizzata tra Bei e Leonardo. La prima, del valore di 500 milioni di euro, risalente al 2009, è stata finalizzata allo sviluppo e alla produzione di componenti aeronautici tecnologicamente innovativi, mentre la seconda, del valore di 300 milioni di euro risalente al 2018, cui si aggiunge il nuovo contratto firmato oggi, finalizzata a sostenere progetti di investimento in quattro aree specifiche di intervento relative allo sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore elicotteristico, cyber security, advanced manufacturing (industry 4.0) e in interventi infrastrutturali per aumentare l’efficienza produttiva. (Com)