Lavoro: Gribaudo (Pd), bene convocazione tavolo autonomi

- La convocazione del tavolo tecnico di confronto sul lavoro autonomo "è una buona notizia per i professionisti e le partite Iva. Ringrazio la ministra Catalfo per aver dato seguito alla richiesta che avevo fatto in audizione in commissione Lavoro". Lo dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo. "Si fa partire un luogo di discussione per welfare, equo compenso, fiscalità, dando seguito alla legge 81/2017, lo statuto dei lavoratori autonomi approvato nella scorsa legislatura." (Com)