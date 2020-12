Viterbo: 34enne maltrattata dall’ex compagno e insultata dall’ex suocero, 2 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltrattata dall’ex compagno e dall’ex suocero. La vittima dei maltrattamenti in famiglia è una 34enne di Viterbo. A seguito di indagini svolte dalla squadra mobile, al 45enne, suo ex compagno, e al 75enne, padre di quest’ultimo, entrambi romani ma di origini viterbesi, è stato notificato il divieto di avvicinarsi alla vittima. L’ex compagno è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, mentre il padre deve rispondere dei reati di atti persecutori e diffamazione. Per il più giovane dei due indagati il Gip ha disposto, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Riforma “Codice Rosso”, l’applicazione del sistema di controllo a distanza “braccialetto elettronico” che determina l’attivazione di un allert direttamente collegato alla centrale operativa 113 qualora l’indagato si avvicini in maniera indebita alla parte offesa, dotata a sua volta di ulteriore strumento elettronico.(Rer)