Covid: Iss, cinque Regioni ad alto rischio, adottino rapidamente misure mitigazione virus

- Si raccomanda alle cinque Regioni che sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile di adottare rapidamente misure di mitigazione come indicato nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Lo raccomanda l'Istituto superiore di sanità (Iss) nel report settimanale di monitoraggio.(Rin)