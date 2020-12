Usa: eseguita prima condanna a morte durante periodo di transizione in 130 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente statunitense, Donald Trump, ha eseguito giovedì la nona esecuzione federale dell'anno e la prima durante un periodo presidenziale di transizione in 130 anni, mettendo a morte un membro della banda di strada del Texas per il suo ruolo nell'uccisione di una coppia religiosa dell'Iowa più di vent'anni fa. Lo riporta il sito "Politico". Altre quattro esecuzioni federali, di cui una di venerdì, sono previste nelle settimane precedenti l'insediamento del presidente eletto Joe Biden. Il caso di Brandon Bernard, che ha ricevuto un'iniezione letale di fenobarbital all'interno di una camera mortuaria in una prigione statunitense a Terre Haute, Indiana, è stata una rara esecuzione di una persona che era adolescente (18 anni) quando il suo crimine è stato commesso. Diverse figure di alto profilo, tra cui la star dei reality televisivi Kim Kardashian West, si erano appellate al presidente Donald Trump per commutare la condanna di Bernard all'ergastolo. (Nys)