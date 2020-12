© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve diminuzione dai 3.663 del primo dicembre ai 3.345 dell'8 dicembre. E' quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è lievemente diminuito passando dai 32.811 del primo dicembre ai 30.081 dell'8 dicembre. (Rin)