Recovery: Orlando (Pd), task force si colloca nell'assetto istituzionale

- "La task force" per il Recovery fund "serve a monitorare che la spesa effettivamente si realizzi, visto che siamo un Paese che ha molte difficoltà a spendere i soldi dell'Europa. Quello su cui ha sbagliato Conte secondo me è quello di non aver detto che questa task force si colloca perfettamente nell'assetto istituzionale". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7. (Rin)