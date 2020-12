Covid: Rezza (ministero Salute), leggera diminuzione incidenza casi a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana si osserva "una leggera diminuzione dell'incidenza di casi di Covid-19 a livello nazionale, ma l'incidenza rimane elevata, intorno a 450 casi per 100mila abitanti". Lo ha spiegato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati settimanali della cabina di regia. "Addirittura in alcune aree del Paese, in controtendenza, si nota un aumento dell'incidenza stessa", ha aggiunto.(Rin)