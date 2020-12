Covid: Rezza (ministero Salute), Rt a 0,82, serve ancora prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane "al di sopra della soglia critica il tasso di occupazione sia in area medica che in terapia intensiva. Quindi nonostante una leggera diminuzione dell'Rt che sta intorno a 0,82 è necessario che i cittadini continuino a mantenere dei comportamenti estremamente prudenti ed evitando in modo particolare aggregazioni e al tempo stesso le amministrazioni locali devono vigilare ed mantenere alto il livello di allerta". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati settimanali della cabina di regia. (Rin)