Venezuela: consultazione popolare dell'opposizione, allestiti 2.500 "seggi" in oltre 50 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.500 in oltre 50 paesi in tutto il mondo i centri di allestiti per poter permettere ai venezuelani all'estero di votare per la "consultazione popolare" con cui il grosso delle opposizioni intende sfiduciare il governo di Nicolas Maduro. Lo ha detto Julio Borges, deputato dell'Assemblea nazionale (An) in esilio e designato dal leader oppositore Juan Guaidò come responsabile delle relazioni estere del governo "ad interim". "Grazie al lavoro della nostra squadra internazionale siamo riusciti ad allestire oltre 2.500 punti, 350 dei quali in presenza, per la consultazione popolare. Domani anche i venezuelani all'estero faranno sentire la loro voce contro la frode di Maduro e chiederanno elezioni libere", ha detto Borges. L'oppositore ha ricordato che "è necessario aumentare la pressione internazionale ma anche la pressione esercitata da ogni singolo venezuelano". La "dittatura", ha proseguito Borges, "non ha appoggio. Hanno ottenuto più voti cinque anni fa, alle elezioni in cui hanno perso (nel dicembre del 2015) che in quelle di quest'anno". (segue) (Vec)