Venezuela: consultazione popolare dell'opposizione, allestiti 2.500 "seggi" in oltre 50 paesi (3)

- I venezuelani possono esprimersi attraverso una pagina web dedicata, due applicazioni mobili - Voatz e Telegram - e con un voto in presenza, da realizzarsi il 12 dicembre. Gli organizzatori assicurano che il sistema è progettato in modo da evitare arbitri e irregolarità, soprattutto nella conta dei partecipanti: il programma non consente l'espressione di un voto multiplo per ogni avente diritto, riconoscendo il numero di carta d'identità dei singoli cittadini. Un filtro che funzionerà anche nel momento in cui verranno registrati i voti espressi fisicamente, nell'ultimo giorno del processo. I dati verranno archiviati in casseforti virtuali debitamente criptate e che per l'acquisizione delle identità si ricorrerà a documenti ufficiali - carta di identità o passaporto, vigenti o meno - ma non ad applicazioni social. L'idea è quella di arrivare a offrire un report quotidiano dei risultati che si promettono scrutinati in tempo reale. (Vec)