Iraq: Covid, governo ha prenotato 8 milioni di dosi vaccino AstraZeneca

- Il governo dell’Iraq ha prenotato 8 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi l’ambasciatore britannico a Baghdad, Stephen Hickey. “Il Regno Unito è felice di cooperare con l’Iraq nel campo della salute”, ha detto Hickey, ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Il vaccino AstraZeneca è conveniente, dà a chiunque l’opportunità di vaccinarsi. Un lotto di vaccini sarà trasferito in Iraq presto”, ha aggiunto. “Apprezziamo gli sforzi del governo iracheno per migliorare la sicurezza dei diplomatici, e fornire loro protezione”, ha proseguito l’ambasciatore del Regno Unito. “Gli attacchi contro le missioni diplomatiche sono una grande sfida per l’Iraq e danneggiano stabilità e investimenti, ma non influenzeranno la strategia britannica nel Paese”, ha aggiunto. (Res)