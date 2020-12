Trasporto aereo: Lupo (M5s), lavoriamo su Fondo per aiutare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del trasporto aereo "è tra quelli più penalizzati in un momento così complicato. Per questa ragione come Movimento 5 stelle riteniamo indispensabile la creazione di un Fondo che, nel rispetto di alcuni paletti, possa erogare contributi agli operatori colpiti dalle ripercussioni economiche della crisi pandemica". Lo comunica in una nota Giulia Lupo (M5s), componente della commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato. "In tale direzione, all'esito dell'esame del dl Ristori - prosegue Lupo - abbiamo predisposto un ordine del giorno con cui intendiamo arrivare alla costituzione di un Fondo ristori del settore aereo, nel primo provvedimento disponibile, per compensare gli operatori che siano stati effettivamente penalizzati da minori ricavi e maggiori costi legati all'emergenza Covid e che abbiamo garantito il servizio durante l'emergenza. In questo modo intendiamo dare un giusto contributo a società di manutenzione degli aeromobili, società di gestione aeroportuali e prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali nazionali".(Com)