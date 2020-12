Libia: Unsmil organizza incontro tecnico su riforme economiche il 14 e 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 e il 15 dicembre, la rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell'Onu per la Libia, Stephanie Williams, e i co-presidenti del gruppo di lavoro economico del processo di Berlino, compresi Egitto, Usa e Ue, terranno un incontro tecnico dei rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie della Libia presso la sede dell'Onu di Ginevra, in Svizzera, per raggiungere un accordo su riforme politiche cruciali. Lo riferisce un comunicato della missione dell'Onu in Libia (Unsmil). Questi sforzi, si legge nel comunicato, sono compiuti per affrontare i bisogni del popolo libico e stabilire un accordo economico più durevole ed equo. L'incontro si terrà in una congiuntura critica per l'economia della Libia, che soffre di problemi strutturali aggravati dall'impatto del conflitto, da un blocco petrolifero durato mesi (per quasi tutto il 2020) e dalla pandemia di Covid-19. Oltre alla perdita di 11 milioni di dollari in proventi petroliferi, le riserve di valuta estera del paese sono calate significativamente nell'anno corrente a causa della riduzione dei ricavi e delle elevate spese, che hanno sottratto fondi alla spesa per lo sviluppo. La divisione in seno alla Banca centrale della Libia sta causando inoltre una crisi profonda nel settore bancario. Queste dinamiche stanno aggravando l'inflazione e creando distorsioni e debiti, che impediscono il funzionamento basilare dello Stato. L'incontro sarà un'opportunità per fare progressi verso una serie di azioni, allo scopo di evitare un ulteriore deterioramento economico. "E' ora di mettere da parte la politica e lavorare per gli interessi del popolo libico", conclude la nota. (Res)