Sociale: Campidoglio, al via piano freddo per sostenere persone senza dimora

- Al via il piano freddo di Roma Capitale per dare maggiore sostegno a persone senza dimora e in condizioni di estrema marginalità sociale nei mesi più freddi dell'anno. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "i posti di accoglienza finanziati dal Campidoglio a partire da questo inverno sono 500, attraverso un bando per la prima volta di durata quadriennale in corso di aggiudicazione, per le annualità 2020-2024, allo scopo di dare maggiore continuità ai servizi. In attesa dell'avvio dell'accordo quadro di durata quadriennale, hanno preso il via i primi posti dell'accoglienza invernale, che si aggiungono così all'accoglienza ordinaria assicurata da Roma Capitale, grazie a un bando 'ponte' che ha previsto 400 ricoveri, di cui 100 con servizio H24, 200 con servizio notturno H15 e 100 con servizio diurno H4. L'apertura dei circa 300 posti già aggiudicati prenderà il via a partire da oggi e proseguirà nei prossimi giorni, in base allo scaglionamento degli ingressi con screening sanitario legato all'emergenza Covid-19". (segue) (Com)