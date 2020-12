Giustizia: De Petris (Leu), Lega ha gettato la maschera, è contro la tutela degli animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, osserva che "con la presentazione di più di 5.000 emendamenti al disegno di legge volto a proteggere gli animali, la Lega ha gettato la maschera dimostrando il suo vero volto che è decisamente contro la tutela degli animali". L'esponente di Leu aggiunge in una nota: "Continuamente esponenti della Lega postano sui social le foto con cani e gatti per ottenere facili like e poi fanno ostruzionismo al fine di bloccare una legge che serve per la loro tutela dai maltrattamenti e per considerare finalmente gli animali come soggetti di diritto e non come oggetti". (Com)