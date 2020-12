Iran-Usa: Washington condanna legge parlamento per sviluppare programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano la legge recentemente approvata dal parlamento e dal Consiglio dei guardiani dell’Iran, che obbliga l’Agenzia dell’energia atomica iraniana a tornare ad arricchire l’uranio al 20 per cento, il livello massimo raggiunto prima dell’accordo sul nucleare raggiunto nel luglio 2015. In una nota del dipartimento di Stato, Washington ha sottolineato che la legge “non è altro che l'ultimo stratagemma del regime per utilizzare il suo programma nucleare per cercare di intimidire la comunità internazionale”. Secondo gli Stati Uniti, se attuata, questa legge porterebbe l'Iran ad arricchire l'uranio fino al pericoloso livello del 20 per cento, oltre ad espandere le sue scorte di uranio e produrre e installare centrifughe avanzate. “L'Iran non ha fornito alcun fondamento tecnico credibile sul motivo per cui ha bisogno di muoversi precipitosamente per arricchire l'uranio a quel livello per scopi pacifici”, sottolinea il dipartimento di Stato Usa. “La legge obbligherebbe anche il governo iraniano a ridurre i suoi già inaccettabili livelli di cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). L'Iran ha bloccato per quasi due anni gli sforzi dell'Aiea per risolvere i problemi su possibili materiali e attività nucleari non dichiarati in Iran, portando il Consiglio dell'agenzia Onu a chiedere nel giugno 2020 che l'Iran attui pienamente il suo accordo di salvaguardia del trattato di non proliferazione e gli obblighi previsti dal protocollo aggiuntivo”, ricorda Washington. (segue) (Res)