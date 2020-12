Iran-Usa: Washington condanna legge parlamento per sviluppare programma nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una riduzione della cooperazione dell'Iran con l'Aiea o un arricchimento al livello del 20 per cento costituirebbe una grave escalation che avvicinerebbe l'Iran alla possibilità di ottenere un'arma nucleare”, avverte il dipartimento di Stato Usa. “La comunità internazionale non deve ricompensare il pericoloso gioco del regime con la pacificazione economica. Se il regime iraniano cerca il sollievo dalle sanzioni e lo sviluppo economico deve prima dimostrare che è seriamente intenzionato a cambiare radicalmente il suo comportamento, negoziando un accordo globale che affronti lo sviluppo di missili balistici e il suo sostegno al terrorismo, detenzione di attivisti politici e altre attività destabilizzanti nella regione”, osserva il dipartimento di Stato. Washington ricorda infine che la comunità internazionale è stata chiara sul fatto che l'Iran deve iniziare a cooperare pienamente con l'Aiea “senza ulteriori indugi”. In caso contrario, “non si dovrebbe far fronte alle concessioni della comunità internazionale, ma piuttosto alla continua pressione diplomatica ed economica e all'isolamento del regime iraniano”, conclude il dipartimento di Stato Usa. (Res)