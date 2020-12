Bolivia: magistratura lascia cadere denuncia per terrorismo contro Evo Morales (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle tensioni nate all'indomani della chiusura delle urne, ad ottobre 2019, si è consumata una partita giudiziaria tra la dirigenza del Movimento per il socialismo (Mas) e i suoi avversari. Con l'avvento del governo di transizione guidato da Jeanine Anez, a novembre 2019, la magistratura ha avviato diverse indagini a carico del precedente establishment, ipotizzando il reato di terrorismo per l'ex presidente Morales e diversi alti funzionari del suo governo. Per tutti, l'accusa era quella di aver promosso la ribellione della piazza contro il nuovo governo, arrecando di conseguenza minacce ai diritti umani nel paese. (segue) (Brb)