Bolivia: magistratura lascia cadere denuncia per terrorismo contro Evo Morales (4)

- Dopo la vittoria di Luis Arce alle presidenziali del 18 ottobre 2020, la scena sembra però radicalmente mutata. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, è stata disposta la sospensione degli ordini di arresto comminati contro Morales e contro numerosi funzionari, molti dei quali hanno passato lunghi mesi nei locali dell'ambasciata del Messico a La Paz. Al tempo stesso, il parlamento della Bolivia ha dato il via libera alla possibile apertura di un processo nei confronti della presidente "ad interim" uscente, Anez, proprio per i fatti di Sacaba e Senkata, sulla base di un rapporto di una apposita commissione di inchiesta. Alla presidente "ad interim" vengono addebitate le firme di risoluzioni contrarie alla Costituzione e alle leggi, genocidio, omicidio e tentato omicidio, lesioni, associazione a delinquere, privazione di libertà, sparizione di persone. Nel tempo sono inoltre scattate le indagini su ministri dell'esecutivo ad interim, accusati - tra le altre cose - di peculato negli acquisti di materiale usato per reprimere gli stessi scontri. (segue) (Brb)