- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala interviene e Equologica 2020Pagina Facebook di Equologica 2020 (ore 15.00)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di commemorazione delle vittime nel 51° anniversario della strage di Piazza Fontana.Piazza Fontana (ore 16.30)REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, visita la sede dell'associazione di volontariato Avis Regionale Lombardia, dove incontra il presidente regionale, Oscar Bianchi.Sede AVIS Regionale Lombardia (Largo Volontari del Sangue, 1 (ore 12.00)VARIEInaugurazione dell’Emergency Center, un pronto soccorso di 4mila mq, nato dalla collaborazione tra Techint e Humanitas pensato per rispondere anche alle malattie infettive.Humanitas Gavazzeni, via Europa, Bergamo (ore 11.30) diretta streaming su www.futuranetwork.net/humanitas/evento/presentazione_emercency_center/A Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, si tiene il primo giorno dell'edizione 2020 di “Happy Natale Happy Panettone”, la manifestazione organizzata da Confcommercio Milano - in collaborazione con Apci e MNComm e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio – dedicata al dolce simbolo del Natale.Diretta streaming su confcommerciomilano.it (ore 15.00)Presidio organizzato da Milano Check Point in seguito al rifiuto dell'assessore Giulio Gallera di aiutare l'associazione che offre servizi gratuiti a cittadine e cittadini lombardi, quali test HIV e sifilide.Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia (ore 15.00)La Città metropolitana di Milano e la Protezione Civile accendono le luci di un simbolico albero di Natale realizzato con i mezzi della Protezione Civile a formare l'albero, e un gruppo di volontari che lo illuminano reggendo delle torce. Sono presenti la vicesindaca metropolitana Arianna Censi, una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato territoriali e una dei concessionari del Parco Idroscalo.Piazzale di Porta Maggiore del Parco Idroscalo (ore 16.45) (Rem)