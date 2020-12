Covid: Buschini (Pd), comportamenti responsabili hanno fatto scendere Rt sotto l'uno nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo per il comportamento responsabile di tutti i cittadini che ci ha permesso di far scendere l'Rt sotto l'uno". E' quanto scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini rinnovando l'invito "a continuare a rispettare tutte le regole per non tornare a livelli preoccupanti informiamo che da questo fine settimana il Dpcm varato dal Governo in merito alle chiusure commerciali sarà l’esclusiva disciplina di riferimento nel territorio regionale in cui avranno vigore le medesime regole previste a livello nazionale". (Com)