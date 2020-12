Decreto Ristori: Urso (Fd'I), bene ampio consenso su nostro emendamento Golden power (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peraltro, lo stesso Copasir aveva espresso l’esigenza della proroga dei termini in scadenza il 31 dicembre anche e non solo in riferimento al risiko bancario in corso. Il mio emendamento - ha aggiunto Urso - riguarda espressamente le scalate ostili che dovessero riguardare soggetti dell’Unione europea in settori strategici per il nostro sistema finanziario e produttivo. Proroga necessaria proprio in conseguenza della seconda ondata pandemica che ha messo a rischio aziende strategiche del nostro Paese. Eravamo stati proprio noi di Fratelli d’Italia a sollecitare ai primi di marzo, anche con un apposito disegno di legge, la estensione del Golden power a questi settori e anche, in via temporanea, ai soggetti della Ue, cosa poi recepita dal governo nel decreto di aprile. Le condizioni di allora sono addirittura peggiorate e quindi la proroga dei termini è necessaria di almeno altri sei mesi, come riconoscono gran parte delle forze politiche". (Com)