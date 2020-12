Camera: patrimonio destinato, il 14 dicembre audizioni in commissioni Finanze e Attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 14 dicembre, dalle ore 13.30, le commissioni riunite Finanze e Attività produttive, presso l'aula della commissione Finanze, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato (Atto n. 222) svolgono, in videoconferenza, le audizioni dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (ore 13.30), di Alessandro Rivera, direttore generale del dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze (ore 14.30), di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti (ore 15.45). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)