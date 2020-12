Usa: l’azione legale del Texas alla Corte suprema spacca il Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Partito repubblicano al Congresso degli Stati Uniti sono divisi sull’azione legale promossa dal Texas alla Corte suprema per contestare la legittimità del voto dello scorso 3 novembre in Pennsylvania, Georgia, Michigan e Wisconsin, quattro Stati decisivi per la vittoria finale di Joe Biden. Lo scrive oggi il portale di approfondimento politico “The Hill”, secondo cui la posizione incerta dei leader riflette le profonde divisioni all’interno del partito a proposito della strategia da seguire a poche settimane dall’insediamento della futura amministrazione. Oltre cento Repubblicani alla Camera hanno firmato ieri un documento a sostegno dell’azione intentata dal Texas, ma molti altri esponenti di spicco del partito restano scettici. Tra questi il senatore John Cornyn, ex giudice della Corte suprema del Texas, secondo cui “è inappropriato per gli Stati interferire nelle leggi di altri Stati”. “Non capisco la teoria legale. Non voglio che altri Stati abbiano la possibilità di cambiare le leggi del Texas allo stesso modo. Se si può farlo per le elezioni, lo si può fare per qualunque altra materia”, ha spiegato Cornyn. L’azione legale del Texas alla Corte suprema, in effetti, si basa sull’assunto che gli Stati in questione non avrebbero potuto cambiare le proprie leggi elettorali a poche settimane dal voto per favorire il voto per corrispondenza. (segue) (Nys)