Usa: l’azione legale del Texas alla Corte suprema spacca il Partito repubblicano (2)

- A fare eco alle preoccupazioni di Cornyn è un altro senatore, John Thune. “Non so perché uno Stato come il Texas, che non ha mai voluto che nessuno gli dicesse che cosa fare, ora vuole spiegare a una serie di altri Stati come tenere le elezioni. Dubito che la Corte suprema accoglierà il ricorso”, ha affermato. Kevin McCarthy, leader della minoranza repubblicana alla Camera, non ha firmato il documento di giovedì. Il senatore del Nebraska Ben Sasse è convinto, come Thune, che la Corte suprema respingerà l’azione del Texas. “Non sono un avvocato, ma sospetto che i giudici bocceranno rapidamente il ricorso. Tutte le argomentazioni sono già state respinte da corti federali di grado inferiore e lo stesso procuratore generale del Texas ha preso le distanze”, ha fatto sapere Sasse in una dichiarazione. (segue) (Nys)