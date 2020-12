Usa: l’azione legale del Texas alla Corte suprema spacca il Partito repubblicano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte repubblicano, invece, i cinque procuratori generali di Isaho, Alaska, Wyoming, New Hampshire e Kentucky si sono astenuti dal prendere posizioni ufficiali. Il governatore dell’Alaska, Mike Dunleavy, ha dichiarato che il procuratore generale di quello Stato non ha avuto tempo a sufficienza per valutare la fondatezza del ricorso del Texas. La campagna elettorale del presidente Donald Trump, e gli Stati di Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Utah hanno presentato inoltre una richiesta formale alla Corte Suprema per aderire alla Causa del Texas, e altrettanto hanno fatto i legislatori di Michigan e Pennsylvania, che contestano ai rispettivi governi statali di aver modificato unilateralmente le norme elettorali prima del voto. (segue) (Nys)