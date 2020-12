Frosinone: comune dispone la realizzazione di due mercati straordinari per Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Frosinone, mediante l'assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia, di concerto con i rappresentanti delle associazioni di categoria, ha disposto la realizzazione di due mercati straordinari nelle giornate di domenica 13 e 20 dicembre nell'area mercatale in località Selva Piana. "L'obiettivo dell'amministrazione è dare impulso alle attività commerciali del territorio colpite, al pari di tutti i settori economici, dall'emergenza sanitaria, sempre nel rispetto della salvaguardia della salute pubblica, mettendo in atto, dunque, tutte le prescrizioni vigenti relative al distanziamento oltre che igieniche". Lo rende noto il comune di Frosinone. "È stata fissata, infatti, una distanza non inferiore ai quattro metri tra un banco e un altro di diverso operatore economico, stabilendo al contempo che il citato distanziamento comporti una riduzione equivalente dei banchi di vendita stimata nel 40 per cento della lunghezza del banco che, tra i due banchi, conduca ad una riduzione di circa 1,5 metri per ciascuno, cui si aggiunge un metro già oggi previsto di distanziamento. Il presente provvedimento sarà soggetto a verifica al fine di riscontrarne positivamente l'esito, state la possibilità, da parte dell'ente, di procedere a eventuali sospensioni, modifiche e integrazioni, anche mediante riscontro operativo da parte della polizia locale". (Com)