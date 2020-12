Molise: Por Fesr-Fse 2014-20, riunione Comitato di sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In modalità a distanza, questa mattina si è tenuto il consueto appuntamento istituzionale della riunione del Comitato di sorveglianza del Por Molise Fesr-Fse 2014/2020. L'incontro rappresenta un'occasione di controllo e verifica del Programma operativo regionale che, pur trovandosi in una fase conclusiva della programmazione, ha dovuto rivoluzionare il suo prospetto di investimenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Il risultato di questo cambiamento, imposto dalla pandemia, restituisce un quadro notevolmente superiore alla mera dotazione del Por, poiché, grazie un intenso sforzo programmatico e attuativo, gran parte delle procedure già attive sul Por stesso sono state spostate su Programmi nazionali, al fine di liberare risorse da riorientare in funzione anticrisi. Nonostante la quantità e la complessità delle azioni messe in campo, il Por fa registrare un avanzamento positivo che si traduce con circa il 97 per cento della dotazione del Programma attivata a metà novembre 2020, impegni assunti per il 76 per cento e una spesa pari al 30 per cento. Lo sostiene il presidente della regione Molise Salvatore Toma. (segue) (Gru)