Molise: Por Fesr-Fse 2014-20, riunione Comitato di sorveglianza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positive anche le previsioni - aggiunge - per il raggiungimento dei cosiddetti target 'N+3', in scadenza al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, legati sia al regolare avanzamento delle procedure ordinarie, sia alla rapida attuazione delle misure di contrasto agli effetti causati dalla pandemia. Hanno preso parte al tavolo istituzionale di sorveglianza, tra gli altri, i rappresentanti della Commissione europea, i rappresentanti della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche di coesione, i rappresentanti dell'Agenzia di coesione territoriale e di Anpal, il rappresentante del Mef. I partecipanti hanno espresso viva soddisfazione per i risultati ottenuti e le strategie messe in campo con tempestività e competenza dalla regione Molise. E' stato un momento di condivisione e confronto, utile anche per la messa a punto della prossima programmazione comunitaria, a cui gli attori principali del nostro territorio non dovrebbero mai mancare". (Gru)