Campania: Lega, pasticcio su consegna dosi vaccino, presentata interrogazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta regionale, - continuano Zinzi, Nappi e Pierro - aveva annunciato l'acquisto di dosi di vaccino antinfluenzale per vaccinare tutta la popolazione campana, secondo dati raccolti dai media, avrebbe invece stimato di vaccinare tra 1,2 e 1,5 milioni di persone". "Chiediamo – concludono nell'interrogazione - al presidente della Giunta regionale di conoscere la percentuale di popolazione campana già vaccinata contro l'influenza stagionale; se intende dare garanzie sul vaccino anti-pneumococco (vaccinazione contro gli pneumococchi è raccomandata, a partire dai 2 mesi e fino ai 5 anni, per proteggere i bambini da meningiti, polmoniti, infezioni del sangue con un numero di dosi necessarie da 1 a 3 in funzione dell'età), e comunicare in tempi rapidi alle ASL di competenza la data certa di consegna delle dosi necessarie per vaccinare la restante parte di popolazione in attesa". (Ren)