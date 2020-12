Scuola: ministero, 'Ripensare l'educazione nel XXI secolo', al via ciclo incontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Ripensare l'educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire'. Questo il titolo del ciclo di appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo dell'Istruzione, al via dalla prossima settimana. Un'iniziativa - spiega una nota del dicastero - fortemente voluta dalla ministra Lucia Azzolina, aperta al personale scolastico, ma, più in generale, anche a famiglie e cittadini per parlare di scuola e farlo con interlocutori di alto livello. Gli incontri saranno, infatti, animati da esperti nazionali e internazionali. Potranno essere seguiti tutti in diretta streaming sul sito e sui canali social del ministero dell'Istruzione. (segue) (Com)