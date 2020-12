Scuola: ministero, 'Ripensare l'educazione nel XXI secolo', al via ciclo incontri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo appuntamento, dal titolo 'Cura educativa', si terrà nel mese di gennaio e sarà dedicato ai temi dell'inclusione scolastica, dell'accoglienza, della resilienza, della socialità. Infine, a febbraio, l'evento 'L'Educazione: in cammino verso il Futuro', in cui saranno presentate proposte per la scuola di domani. L'intero ciclo di incontri sarà occasione per rimettere al centro dell'attenzione la riflessione educativa, con l'obiettivo di pensare concretamente all'edificazione culturale di una scuola futura. Una scuola che sappia stare al passo con le sfide che le nuove generazioni richiedono all'intera società, che abbia come proprio motore le energie scaturite dalla resilienza e dalla volontà diffusa di superare, una volta per tutte, il momento emergenziale che il Paese sta vivendo. (segue) (Com)