Senato: gruppo Misto, pensiero Segre tradito, correggere subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sito www.altovicentinonline.it una dichiarazione della senatrice a vita Liliana Segre, rilasciata in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Schio, è stata modificata sino a capovolgerne completamente il significato. Lo si legge in una nota del gruppo Misto di palazzo Madama. La frase "nel vostro territorio la memoria collettiva è profondamente segnata oltre che dalla violenza nazifascista scatenatasi nella fase terminale della seconda guerra mondiale..." è stata trasformata in "nel vostro territorio la memoria collettiva è profondamente segnata oltre che dalla violenza antifascista scatenatasi nella fase terminale della seconda guerra mondiale ...". La senatrice Segre, augurandosi che si tratti solo di un errore involontario - prosegue la nota - intende chiarire che la dichiarazione riportata dal sito vicentino tradisce gravemente il suo pensiero e deve essere immediatamente rettificata. E' necessario da parte del sito un pronto ristoro della verità, da pubblicarsi con il dovuto rilievo. (Com)