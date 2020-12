Italia-Messico: dialogo interparlamentare per rilanciare "relazione strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia e Messico sono paesi uniti da fortissimi legami di amicizia con grandi potenzialità di cooperazione ancora largamente incompiute. È questo, si legge in una nota, il senso in sintesi del "Dialogo interparlamentare Italia-Messico" svoltosi il 10 dicembre in forma virtuale, con la partecipazione dei parlamentari dei rispettivi gruppi di amicizia dei due Paesi alla presenza degli ambasciatori d'Italia in Messico, Luigi De Chiara, e del Messico in Italia, Carlos Garcia De Alba. La riunione – che come sottolineato dall'Ambasciatore Garcia De Alba costituisce il primo contatto tra parlamentari dei due Paesi da oltre quattro anni – ha segnato un importante momento di rilancio di quei rapporti interparlamentari che rappresentano una componente essenziale del rapporto bilaterale. Il sottosegretario agli Affari Esteri, Ricardo Merlo, intervenuto in apertura, ha sottolineato con il Messico sia un partner molto importante per l'Italia in America Latina, con un'economia complementare rispetto a quella italiana, una fortissima affinità culturale e una comunità italiana numerosa e molto attiva. Ha ricordato come nel prossimo futuro siano previste importanti riunioni bilaterali in Messico, tra cui la riunione della Commissione binazionale e la Missione imprenditoriale di sistema, entrambe guidate del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.