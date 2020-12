Italia-Messico: dialogo interparlamentare per rilanciare "relazione strategica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciatore De Chiara ha sottolineato l’importante ruolo che la diplomazia parlamentare può avere per il rafforzamento dei rapporti bilaterali, integrando e potenziando il quadro delle relazioni intergovernative attraverso il dialogo e i contatti interpersonali. “Il potenziale della cooperazione tra Italia e Messico è limitato solo dalla nostra immaginazione” ha osservato l’ambasciatore, citando, oltre a temi strettamente bilaterali - economia, difesa, cultura, migrazioni – anche la collaborazione nei fori internazionale, a cominciare dal G20 – di cui l’Italia detiene la presidenza – e dal Consiglio di Sicurezza ONU, di cui il Messico farà parte nel biennio 2021-2022. Sul piano economico, ha sottolineato che il Messico è il secondo partner commerciale dell’Italia nel continente americano; che l’export italiano in Messico vale 5 miliardi di euro; e che vi sono importanti investimenti produttivi da parte di grandi imprese italiane che considerano il Paese anche come una interessante porta di ingresso per il mercato nordamericano, in particolare a seguito dell’entrata in vigore de NAFTA 2.0. (segue) (Res)