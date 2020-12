Italia-Messico: dialogo interparlamentare per rilanciare "relazione strategica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dei gruppi di amicizia, il senatore Francesco Verducci per l’Italia e l'onorevole Adriana Lozano Rodriguez per il Messico, hanno posto l’accento sul ruolo della cooperazione parlamentare per fare fronte all’attuale crisi sanitaria, sociale ed economica legata al Covid-19, favorendo sinergie e catalizzando gli scambi e gli investimenti reciproci. Il Sen Verducci ha in particolare rilevato che i due Paesi si trovano ad affrontare sfide comuni quali la gestione dei flussi migratori, il contrasto alle diseguaglianze sociali e la messa in atto di politiche di grande innovazione sociale finalizzate ad “un modello di sviluppo più giusto, equilibrato e solido”. In ambito internazionale, ha osservato che Italia e Messico sono entrambi impegnati in favore di una riforma del Consiglio di Sicurezza che assicuri una maggiore efficacia e rappresentatività. (segue) (Res)