Italia-Messico: dialogo interparlamentare per rilanciare "relazione strategica" (4)

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei Deputati messicana, Alfredo Femat Banuelos, ha da parte sua fatto cenno alla ricca storia dei rapporti tra Italia e Messico, “popoli fratelli” che condividono quattro secoli di storia e quasi 150 anni di relazioni diplomatiche. Femat ha tenuto a ringraziare l’Italia per la solidarietà dimostrata nei confronti del Messico durante la pandemia, con la donazione di respiratori polmonari; e per il supporto sempre fornito a Bruxelles per un intensificazione dei rapporti UE-Messico, e in particolare, da ultimo, nel quadro dei negoziati per il nuovo Accordo globale. Pierferdinando Casini, intervenuto nella veste di presidente del gruppo italiano presso l’Unione Interparlamentare, ha sostenuto che le relazioni tra Italia e Messico sono nettamente al di sotto delle loro potenzialità. “Gli Italiani amano il Messico”, ha detto il Sen. Casini, “un Paese che come noi crede nella pace, nella vita, nel multilateralismo e nella solidarietà”. (Res)