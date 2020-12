Israele-Marocco: con ripresa relazioni Rabat rilancia il suo ruolo geopolitico ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa delle relazioni tra Marocco e Israele, avvenuta in parallelo al riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, apre nuovi scenari geopolitici ed economici nella regione del Medio Oriente, al centro dei principali conflitti degli ultimi decenni e ora colpita dalla doppia crisi derivante dalla diffusione della pandemia di Covid-19 e dal crollo dei prezzi del petrolio. L’annuncio fatto ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto con favore da molti Paesi della regione, in particolare Emirati, Oman ed Egitto, che ne hanno sottolineato l’importanza per la stabilità nella regione. Da parte palestinese solo Hamas e singoli esponenti dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) si sono espressi, condannando la decisione, mentre l’Autorità nazionale palestinese (Anp) non ha ufficialmente commentato, a differenza di quanto avvenuto con gli Accordi di Abramo tra Israele, Emirati e Bahrein del 15 settembre. Secondo la stampa marocchina il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, avrebbe accolto positivamente il passo fatto da Rabat in una conversazione telefonica con re Mohammed VI. La ripresa dei rapporti con Israele da parte di Rabat è avvenuta in cambio di un riconoscimento della sovranità marocchina sulla regione del Sahara occidentale, controllata da Rabat a seguito della “Marcia verde” del 1975 contro la Spagna. La decisione di Washington è stata duramente contestata dall’Algeria che storicamente appoggia il Fronte Polisario, che da anni chiede il riconoscimento della Repubblica araba democratica dei Sahrawi. (segue) (Res)