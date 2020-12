Israele-Marocco: con ripresa relazioni Rabat rilancia il suo ruolo geopolitico ed economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risvolti più immediati della ripresa delle relazioni tra Marocco e Israele e del riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, come già avvenuto per la firma degli Accordi di Abramo, si avranno in campo economico. Il primo e più immediato riguarda le compagnie aeree e gli operatori turistici israeliani, che si stanno già preparando da oggi per inserire il Marocco tra le loro destinazioni. Si stima che 150.000 turisti israeliani visiteranno il Marocco nel 2021. Non a caso in un'intervista al primo canale nazionale marocchino, il ministro degli Esteri di Rabat, Nasser Bourita, ha ricordato la necessità di riprendere le relazioni con lo Stato ebraico, essendoci circa 70 mila ebrei marocchini, come quelli della comunità di Essaouira, che si recano ogni anno dal Marocco a Israele per visitare i luoghi di pellegrinaggio della loro fede. (segue) (Res)