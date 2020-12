Israele-Marocco: con ripresa relazioni Rabat rilancia il suo ruolo geopolitico ed economico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota l'ambasciatore statunitense a Rabat, David Fischer, ha spiegato che "le notizie di oggi sono solo l'inizio di molti importanti sviluppi negli anni a venire”, mentre Washington rafforza la partnership strategica tra i due Paesi. Gli Stati Uniti apriranno infatti un loro consolato a Dakhla, città situata sull’Oceano Atlantico e capitale della regione amministrativa marocchina Dakhla-Oued Ed-Dahab. La casa reale marocchina ha sottolineato che l’apertura del consolato è stata confermata nella conversazione telefonica intercorsa ieri tra re Mohammed VI e Donald Trump. La sede diplomatica avrà una vocazione essenzialmente economica, al fine di incoraggiare gli investimenti degli Stati Uniti nella regione e contribuire allo sviluppo economico e sociale, in particolare a beneficio degli abitanti delle province meridionali del Marocco. L'apertura del consolato Usa da Dakhla, il 20mo aperto da un Paese straniero nella città, porta con sé importanti risvolti economici. "Questa è una storica vittoria diplomatica che solleverà l'ultima riserva per gli investitori internazionali, in particolare quelli di nazionalità statunitense", ha detto l'economista marocchino El Mehdi Fakir, al sito "Le 360". "Il pieno e completo riconoscimento della sovranità del nostro Sahara da parte degli Stati Uniti consentirà agli operatori istituzionali, pubblici e privati statunitensi di investire nei progetti di strutturazione delle nostre province meridionali", ha dichiarato. A tal proposito Fakir ha citato l'esempio del vasto piano di elettrificazione per l'Africa, Power Africa, che vede un potenziale investimento di 16 miliardi di dollari, lanciato dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. “In assenza di progetti energetici in Africa, il Marocco è in una posizione migliore per porsi come hub tra Europa e Africa. L'expertise marocchina e il quadro normativo energetico marocchino permetteranno di colmare la mancanza di progetti energetici strutturati nell'Africa subsahariana", ha spiegato Fakir. (segue) (Res)