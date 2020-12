Israele-Marocco: con ripresa relazioni Rabat rilancia il suo ruolo geopolitico ed economico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che il Marocco stabilisce relazioni con lo Stato di Israele. Gli uffici di collegamento hanno operato in passato per sei anni, dal 1994 al 2000. Il primo settembre del 1994 l’allora ministro degli Esteri israeliano, Shimon Peres, si era recato a Rabat per l'inaugurazione di un ufficio di collegamento israeliano conseguente alla decisione di re Hassan II di stabilire relazioni diplomatiche a livello "subordinato" (senza ambasciatore) un anno dopo l'attuazione degli accordi di Oslo. Un accordo storico, che aveva fatto vincere a Yasser Arafat e Yitzhak Rabin il Premio Nobel per la Pace. Il Marocco all'epoca divenne il terzo paese - dopo l'Egitto e la Giordania - a stabilire relazioni formali con lo Stato ebraico. Il governo israeliano decise di inviare come rappresentante David Dadon, ebreo di origini marocchine. Sulla scia del Marocco altri due Paesi arabi autorizzarono Israele ad aprire sul loro territorio degli uffici di collegamento destinati principalmente alle operazioni economiche: Tunisia e Qatar. Tuttavia, il 21 ottobre 2000, in seguito allo scoppio della seconda Intifada, il re Mohammed VI decise di interrompere i rapporti con Israele. Come gesto a sostegno dei palestinesi in protesta contro le violenze compiute dai militari israeliani nei Territori palestinesi, Rabat annunciò la chiusura dell'ufficio di collegamento israeliano a Rabat e della rappresentanza diplomatica a Tel Aviv. In questi 20 anni, tuttavia, Rabat ha comunque mantenuto rapporti con Israele, principalmente sul piano culturale. (segue) (Res)