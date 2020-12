Israele-Marocco: con ripresa relazioni Rabat rilancia il suo ruolo geopolitico ed economico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, Rabat pone un altro tassello alla sua strategia volta ad imporre lo status quo nelle regioni del sud del Paese tramite lo sviluppo economico, l’afflusso di investimenti stranieri e la creazione di posti di lavoro. Ad oggi la città di Dakhla gode di infrastrutture assenti in molte delle capitali africane. Il percorso è iniziato nel 2017 con la decisione del capo di Stato marocchino di rientrare nell'Unione africana, dopo 33 anni di assenza, essendo questo l'unico organismo internazionale a riconoscere il Fronte Polisario che chiede l'indipendenza della regione da Rabat. Il ritorno del Marocco nella famiglia africana ha permesso alla sua diplomazia di riavvicinarsi a molti Paesi africani che di conseguenza hanno ritirato il loro sostegno al Polisario. Con la prospettiva di sviluppo e di rapporti economici più stretti con il Marocco, molti Stati africani hanno deciso di aprire rappresentanze diplomatiche a Laayoune o a Dakhla. Processo che si è allargato ai Paesi arabi e del Golfo, come Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Giordania. Secondo diversi osservatori la presenza di una ventina di rappresentanze diplomatiche in queste città non è solo simbolica ed ha lo scopo di attrarne altri. (segue) (Res)