Israele-Marocco: con ripresa relazioni Rabat rilancia il suo ruolo geopolitico ed economico (7)

- I nuovi sviluppi nella regione del Sahara occidentale sono stati duramente criticati dall’Algeria, principale sponsor del Polisario e potenza rivale del Marocco nella regione. Il Fronte di liberazione nazionale (Fln), partito di governo in Algeria, ha invece condannato la decisione del presidente Usa. In una nota, l’Fln ha denunciato quello che ha definito "l'annuncio del Marocco di stabilire relazioni diplomatiche con Israele, in cambio del riconoscimento da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump della sua sovranità sul Sahara”. Secondo l’Fln, "quello che è successo è stato l'ottenimento di un immaginario diritto alla sovranità sulla terra del Sahara. Un'offerta che non cambia nulla". (Res)