Covid: Iannone (Fd'I), è tornato il delirio di De Luca

- “Il governatore della Campania ha iniziato nuovamente a teledelirare dipingendo la nostra Regione come la migliore realtà d’Italia nel contrasto all’emergenza Covid. Peccato che tra i dati snocciolati ometta di dire che la Campania vanta il triste primato degli attualmente positivi con oltre 94mila casi. Bisogna riconoscere i sacrifici di cittadini, famiglie e imprese e non i meriti di chi crede di aver salvato la Campania con la propaganda”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. (Ren)