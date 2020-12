© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A New York non sarà più possibile consumare pasti all’interno di ristoranti e locali a partire da lunedì 14 dicembre. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, facendo riferimento in particolare all’aumento del numero di ricoveri legati ai contagi da Covid-19. Cuomo ha precisato tuttavia che sarà possibile continuare a consumare pasti all’aperto e a ordinare cibi da asporto. (Nys)